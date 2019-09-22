Питательный сырный крем для лица Mizon Cheese Repair Cream

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Mizon
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, чувствительная
|Эффект от использования
|восстанавливающий, выравнивающий, защитный, питательный, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Mizon Cheese Repair Cream
|Применение
|извлеките немного крема из баночки и нанесите на очищенную кожу. Распределите средство по лицу и мягко втирайте до полного впитывания. Используйте продукт один-два раза в день
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|молочнокислые бактерии, экстракт какао, масло ши, комплекс целебных растений
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22.09.2019
Прекрасный крем с очень приятным запахом. Думала будет пахнуть сыром, нет, что-то очень нежное и приятное. Мне нужен был такой питательный крем. Кожа возрастная, довольно капризная и сухая. Текстура средней плотности. Впитывается довольно быстро, поэтому крем, потом макияж и все отлично. Богатейший состав. Где-то через месяц заметила, что кожа светлеет, становится упругой и живой. Налицо положительный эффект. Буду брать еще!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
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