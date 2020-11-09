Питательный крем для век с экстрактом меда 3W Clinic Honey Eye Cream

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3W Clinic Honey Eye Cream — это питательный крем для век с экстрактом мёда. Он активно увлажняет кожу, снимает отёчность, осветляет синеву под глазами, сокращает морщины, повышает эластичность и упругость дермы.

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