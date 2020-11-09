Пилинг-гель с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Peeling Gel

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|3W Clinic
|Тип товара
|Пилинги и скрабы для лица
|Тип средства
|пилинг для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|очищающий, поросуживающий, обновляющий
|Коллекция
|3W Clinic Snail Mucus Peeling Gel
|Применение
|нанести гель сухими руками на сухую кожу лица, помассировать 2-3 минуты до появления катышков, затем смыть теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|180 мл
|Активные компоненты
|экстракт папайи, муцин улитки, экстракт алож
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