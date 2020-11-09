Пенка для умывания c фильтратом улитки Secret Key Snail Repairing Foam Cleanser

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Key
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Тип средства
|пенка для лица
|Тип кожи
|все типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Эффект от использования
|очищающий, увлажняющий
|Коллекция
|Secret Key Snail Repairing Foam Cleanser
|Применение
|выдавите небольшое количество пенки на ладонь, добавьте немного воды, взбейте пену. Нанесите на кожу лица массирующими движениями. Тщательно смойте большим количеством воды
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 мл
|Не содержит
|без спирта
|Активные компоненты
|муцин улитки
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