Очищающий тоник с маслом чайного дерева Secret Key Tea Tree Refresh Calming Toner

Уход за проблемной кожей обязательно должен включать в себя этап тонизирования. Это средство является прекрасным вариантом для ухода за склонной к акне и проблемной кожей. . Благодаря своему уникальному составу тоник является действенным антибактериальным средством, которое эффективно справляется с проблемой на любом этапе воспаления. Природные компоненты проводят очистку кожи на глубоком уровне, нормализуют образование кожного сала, очищают и сужают поры. Средство отлично справляется с прыщами и покраснениями, а также защищает и тонизирует кожу лица.