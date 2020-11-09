Осветляющая вода с витамином С Etude House Vita C-Talk Boosting Water

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Etude House
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Активные компоненты
|витамин С
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Etude House Vita C-Talk Boosting Water
|Объем, мл
|150 мл
|Пол
|для всех
|Применение
|нанесите средство на ватный диск и протрите кожу лица и шеи
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|мицелярная вода
|Эффект от использования
|осветляющий
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