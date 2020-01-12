Омолаживающий крем для лица с пептидом змеиного яда Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Cream

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Secret Key
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|жирная, комбинированная, сухая, чувствительная
|Эффект от использования
|восстанавливающий, лифтинг, осветляющий, питательный, антивозрастной, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|без ограничений
|Коллекция
|Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Cream
|Применение
|перед применением средства рекомендуется провести очищающие процедуры с помощью пилинга или скраба, чтобы полезные вещества могли максимально впитаться в кожу. После очищения нанесите на лицо немного крема и равномерно распределите массажными движениями. Крем можно использовать как утром, так и вечером. Рекомендуется использовать средство курсами по 28-40 дней с промежутками от одного до шести месяцев, в зависимости от глубины морщин. После нескольких курсов можно применять крем для поддерживающ
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|Syn-Ake, масло ши, экстракт алоэ вера, экстракт зелёного чая
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
12.01.2020
Крем действительно работает!главное помнить об особенностях нанесения. Нельзя использовать одновременно с АНА кислотами т.к. Змеиный пептид и кислота нейтрализуют друг друга. Видимый результат от применения крема будет уже заметен через месяц. Заметно уменьшает видимые складки в области рта и мимические морщины вокруг глаз.рекомендую для возрастной кожи. Аллергию не дал.
Недостатки:
Не нашла.
Комментарий:
Очень рекомендую тем, кто не хочет делать пластику!