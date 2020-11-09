Набор мини-тинтов Secret Key Sweet Glam Tint Glow Mini Kit

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Набор мини-тинтов состоит из самых популярных оттенков: нежного розового, насыщенного ягодного и сочного апельсинового. Увлажняющий тинт-бальзам обеспечивает не только великолепную стойкость, но и превосходно ухаживает за нежной кожей губ. Активный состав натуральных масел и экстрактов насыщает кожу влагой, смягчает, питает и разглаживает, придает губам объем и соблазнительный вид. Благодаря уникальной технологии тинт подстраивается под индивидуальную степень увлажненности губ, позволяя цветовому пигменту максимально проявиться. SPF 8 оберегает губы от воздействия UF-лучей и от потери влаги.

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