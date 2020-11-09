8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Secret Key Кислородная маска для очистки пор Secret Key Black Out Pore Bubbling Pack

Кислородная маска для очистки пор Secret Key Black Out Pore Bubbling Pack

Артикул: 228430
  • Кислородная маска для очистки пор Secret Key Black Out Pore Bubbling Pack - фото 1
  • Кислородная маска для очистки пор Secret Key Black Out Pore Bubbling Pack - фото 2
Кислородная маска для очистки пор Secret Key Black Out Pore Bubbling Pack - фото 1
Кислородная маска для очистки пор Secret Key Black Out Pore Bubbling Pack - фото 2
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228430
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендSecret Key
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствакрем-маска для лица
Тип кожижирная, комбинированная
Эффект от использованияомолаживающий, очищающий, увлажняющий, отшелушивающий, матирующий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Key Black Out Pore Bubbling Pack
Применениенанести на кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Подождать 3-5 минут, пока гель не превратится в пену, затем аккуратно помассировать кожу, после чего хорошо смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 г
Активные компонентыпорошок древесного угля
Бережное, но глубокое очищение кожи обеспечивает пузырьковая маска с древесным углем. Ее легкая гелевая текстура хорошо распределяется по коже, при взаимодействии с воздухом в течение примерно 3-5 минут гель превращается в воздушную пену с мельчайшими пузырьками


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Альгинатные маски для лица, Маски-пленки для лица, Маски на лицо черные тканевые, Корейские маски для лица, Тканевые маски для лица, Наборы для карбокситерапии, Японские маски, Карбокси маски для лица, Тканевые маски для лица, Маски-патчи.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кислородная маска для очистки пор Secret Key Black Out Pore Bubbling Pack - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...