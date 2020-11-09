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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Mizon Антивозрастной крем со змеиным ядом Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream

Антивозрастной крем со змеиным ядом Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream

Артикул: 228349
  • Антивозрастной крем со змеиным ядом Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream - фото 1
  • Антивозрастной крем со змеиным ядом Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream - фото 2
  • Антивозрастной крем со змеиным ядом Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream - фото 3
Антивозрастной крем со змеиным ядом Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream - фото 1
Антивозрастной крем со змеиным ядом Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream - фото 2
Антивозрастной крем со змеиным ядом Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream - фото 3
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228349
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БрендMizon
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожинормальная, сухая, зрелая
Эффект от использованиявосстанавливающий, выравнивающий, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияMizon S-Venom Wrinkle Tox Cream
Применениеизвлеките кончиками пальцев немного крема и равномерно распределите его по всему лицу. Особое внимание уделите участкам с ярко выраженными морщинами. Используйте два раза в день. Для достижения наилучшего эффекта желательно применять крем курсами по два месяца с промежутком в несколько недель. Не следует использовать средство в период беременности и кормления грудью, а также при повышенной отёчности
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыEGF, пептиды, SYN-AKE
Mizon Aging Care Firming Solution S-Venom Wrinkle Tox Cream — это крем от морщин с ботокс-эффектом. Это превосходное разглаживающее средство позволяет выровнять структуру вашего лица безоперационным и безинъекционным способом. Крем содержит уникальный змеиный трипептид SYN-AKE, который снижает действие лицевых мышц, разглаживая мимические и возрастные морщины.


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