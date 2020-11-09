Антивозрастной крем со змеиным ядом Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream

Применение

извлеките кончиками пальцев немного крема и равномерно распределите его по всему лицу. Особое внимание уделите участкам с ярко выраженными морщинами. Используйте два раза в день. Для достижения наилучшего эффекта желательно применять крем курсами по два месяца с промежутком в несколько недель. Не следует использовать средство в период беременности и кормления грудью, а также при повышенной отёчности