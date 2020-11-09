Ампульная осветляющая эссенция с яблочной водой COSRX Mela14 White Ampule

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|COSRX
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Активные компоненты
|яблочная вода, ниацинамид, бетаин-салицат, аллантоин, гиалуроновая кислота
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|COSRX Mela14 White Ampule
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов
|Применение
|необходимое количество эссенции растереть между ладонями и аккуратно вмассировать в кожу. Лицо предварительно очистить и тонизировать
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|все типы
|Тип средства
|эссенция для лица
|Эффект от использования
|осветляющий, отшелушивающий
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