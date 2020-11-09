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Датчик внешний Bresser для метеостанций, трехканальный

Артикул: 228188
Датчик внешний Bresser для метеостанций, трехканальный
1 213 руб. 
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Артикул: 228188
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараДатчик для метеостанции
Диапазон показателей температурыот -20 до +65 °C
Дополнительные функциисовместимость: только обновленные метеостанции Bresser TemeoTrend WF (не подходит для старых версий)
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Размеры (ВхШхТ)40х70х105
Перед вами внешний датчик для метеостанций Bresser TemeoTrend WF. Он измеряет температуру и влажность воздуха и подключается к основному модулю по радиоканалу. Датчик совместим только с обновленными моделями метеостанций и не может работать со старыми модификациями. Датчик можно установить внутри или снаружи помещения, закрепить на стене или поставить на полку. Провода для питания и передачи данных не требуются. Дальность беспроводной связи составляет 30 метров. Измерения выводятся не только на основной модуль, но и на встроенный ЖК-экран датчика.


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Самовывоз невозможен
Датчик внешний Bresser для метеостанций, трехканальный - стоимость товара 1213 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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