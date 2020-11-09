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Метеостанция Bresser Temp

Артикул: 228172
  • Метеостанция Bresser Temp - фото 1
  • Метеостанция Bresser Temp - фото 2
  • Метеостанция Bresser Temp - фото 3
Метеостанция Bresser Temp - фото 1
Метеостанция Bresser Temp - фото 2
Метеостанция Bresser Temp - фото 3
5 519 руб. 
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+ 182 КэтКоинов
Артикул: 228172
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -10 до +50 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)45х160х185
Метеостанция Bresser Temp – прибор, который легко заменит собой часы и термометр. Он представляет собой основной модуль с цифровым экраном и наружный датчик, который можно установить на расстоянии до 30 метров от метеостанции. Датчик измеряет температуру, передает информацию по радиоканалу, а собранные данные отображаются на метеостанции. На их основе Bresser Temp умеет составлять прогноз погоды на период до 12 часов. Метеостанция помещена в стильный и тонкий корпус. Большую его часть занимает монохромный экран. Вверху отображаются текущее время и дата. Ниже расположен блок прогноза погоды. По иконке легко понять, ожидается ли дождь или день будет солнечным. Нижняя половина экрана отведена под температуру. Символы на экране крупные, четкие и легко различимые даже с большого расстояния. Основной модуль и наружный датчик работают от батареек (нет в комплекте), проводное подключение не требуется.


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser Temp - купить по цене 5519 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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