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Метеостанция Bresser 5-в-1 с цветным дисплеем, черная

Артикул: 228170
  • Метеостанция Bresser 5-в-1 с цветным дисплеем, черная - фото 1
  • Метеостанция Bresser 5-в-1 с цветным дисплеем, черная - фото 2
  • Метеостанция Bresser 5-в-1 с цветным дисплеем, черная - фото 3
Метеостанция Bresser 5-в-1 с цветным дисплеем, черная - фото 1
Метеостанция Bresser 5-в-1 с цветным дисплеем, черная - фото 2
Метеостанция Bresser 5-в-1 с цветным дисплеем, черная - фото 3
26 180 руб. 
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+ 864 КэтКоинов
Артикул: 228170
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрда
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -40 до +80 °C
Дисплейда
Дополнительные функциичасы, будильник, календарь
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Питаниеот сети
Размеры (ВхШхТ)145х390х440
Метеостанция Bresser 5-в-1 с цветным дисплеем – это стильный внешний вид и уникальный функционал. Она заменяет собой множество приборов: термометр, гигрометр, барометр, дождемер, ветромер и даже часы с будильником. В комплекте с метеостанцией идет несколько беспроводных датчиков, которые можно установить практически где угодно. Вся информация от них направляется в основной модуль и отображается на информативном цветном экране. Метеостанция Bresser 5-в-1 – надежный страж микроклимата вашего дома и помощник в изучении погоды за окном. Большую часть корпуса метеостанции занимает цифровой экран. Цвет символов можно менять. Кнопки управления расположены в нижней части корпуса и на задней крышке. Экран разделен на блоки – всего их пять. В верхней части экрана выводится информация о времени, а также текущая дата, день недели и значок будильника. Левый нижний блок показывает иконку прогноза погоды на ближайшие 12 часов, значение атмосферного давления и график его изменения за последние 24 часа. Прогноз погоды строится исходя из собираемых датчиками показаний. Центральный блок на экране показывает направление и скорость ветра. Два правых блока отображают информацию о температуре и влажности воздуха внутри и снаружи помещения. Одна из необычных особенностей этого метеоцентра – автоматическое изменение цвета экрана в зависимости от температуры наружного воздуха. Чтобы выбрать подходящую для улицы одежду, вам необязательно знать точную погоду за окном – достаточно обратить внимание на цвет экрана! Наружные датчики работают от батареек (нет в комплекте).


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser 5-в-1 с цветным дисплеем, черная - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 26180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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