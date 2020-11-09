Метеостанция с радиоуправлением Bresser, белая

Перед вами не просто метеостанция, а настоящий многофункциональный гидрометеорологический центр. Он состоит из основного модуля, на котором отображаются все данные, и нескольких беспроводных датчиков – термометра, гигрометра, барометра, дождемера и ветромера. Благодаря этой метеостанции вы будете знать все о погоде: когда пойдет дождь, ожидается ли повышение давления, каковы температура и влажность воздуха за окном и в вашей квартире. Кроме того, в метеостанцию встроены часы с будильником и календарь. И основной модуль, и датчики не требуют проводного подключения. Они взаимодействуют друг с другом через радиоканал, связь остается стабильной на расстоянии до 100 метров. Вся собранная информация отображается на экранах метеостанции – всего их три. На верхнем экране показываются текущее время, день недели и время восхода и заката. На часах можно установить будильник. Есть функция повтора. Левая часть среднего экрана отображает текущую фазу Луны и прогноз погоды на ближайшее время. Эта информация представлена в виде иконок, значение каждой подробно описывается в инструкции. В правой части среднего экрана выводится информация о давлении – не только текущем, но и предыдущие его значения. Метеостанция строит график изменения атмосферного давления за прошедшие 24 часа и дает прогноз, будет оно расти или понижаться. На нижнем экране показываются направление и скорость ветра, температура и влажность воздуха внутри и снаружи помещения, прогноз по осадкам. Метеостанция с радиоуправлением Bresser – профессиональный прибор, который позволит вам быть в курсе любых погодных изменений!