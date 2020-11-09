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Метеостанция Bresser MyTime Travel Alarm Clock

Артикул: 228164
  • Метеостанция Bresser MyTime Travel Alarm Clock - фото 1
  • Метеостанция Bresser MyTime Travel Alarm Clock - фото 2
  • Метеостанция Bresser MyTime Travel Alarm Clock - фото 3
Метеостанция Bresser MyTime Travel Alarm Clock - фото 1
Метеостанция Bresser MyTime Travel Alarm Clock - фото 2
Метеостанция Bresser MyTime Travel Alarm Clock - фото 3
2 900 руб. 
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+ 96 КэтКоинов
Артикул: 228164
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -20 до +60 °C
Дисплейда
Дополнительные функциичасы, будильник, обычный календарь
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)45х110х160
Bresser MyTime Travel Alarm Clock – это метеостанция и часы-будильник в одном компактном и легком корпусе. Она идеально подойдет тем, кто много путешествует. Так как для питания используются батарейки, а наружный датчик подключается без проводов, метеостанцию можно установить в любом месте. На цифровом экране отображается вся необходимая информация: температура и влажность воздуха внутри и снаружи помещения, текущее время, дата и день недели. Метеостанция умеет оценивать и общий уровень комфорта в комнате – небольшая иконка указывает на слишком сухой, оптимальный или чрезмерно влажный воздух. Встроенные часы автоматически синхронизируются через радиосигнал. Есть функция будильника с режимом повтора (через каждые 5 минут). Сигнал будильника может звучать и при достижении определенной температуры. Для измерений вне помещения используется наружный датчик. При необходимости к метеостанции можно подключить до трех таких датчиков (приобретаются отдельно).


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser MyTime Travel Alarm Clock - стоимость товара 2900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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