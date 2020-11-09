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Эссенция ампульная The Saem Power Ampoule Hydra 35мл

Артикул: 228078
  • Эссенция амульная The Saem Power Ampoule Hydra 35мл - фото 1
  • Эссенция амульная The Saem Power Ampoule Hydra 35мл - фото 2
Эссенция амульная The Saem Power Ampoule Hydra 35мл - фото 1
Эссенция амульная The Saem Power Ampoule Hydra 35мл - фото 2
1 230 руб. 
1 290 руб. 

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Артикул: 228078
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыгиалуроновая кислота
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Power Ampoule Hydra
Не содержитбез парабенов, без красителей, без минеральных масел, без тританоамина
Применениеиспользуется перед тонером. С помощью пипетки нанесите нужное количество средства на кожу лица. Втирайте легкими движениями подушечками пальцев
Страна бренда Южная Корея
Тип кожижирная, нормальная, чувствительная
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованияразглаживающий
Содержит следующие компоненты: 5 видов гиалуроновой кислоты увлажняющей, которая проникает в кожу, моментально насыщая её водой, 5 видов гиалуроновой кислоты абсорбирующей, которая очищает поры, делает кожу эластичной. Также эссенция помогает разгладить кожу и придать ей равномерный здоровый цвет.


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Эссенция ампульная The Saem Power Ampoule Hydra 35мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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