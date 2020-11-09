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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры The Saem Тонер для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Toner 150мл

Тонер для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Toner 150мл

Артикул: 228021
  • Тонер для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Toner 150мл - фото 1
  • Тонер для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Toner 150мл - фото 2
Тонер для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Toner 150мл - фото 1
Тонер для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Toner 150мл - фото 2
2 130 руб. 
2 840 руб. 

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Артикул: 228021
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт водоросли дуналиэллы солоновидной, ниацинамид, коллаген
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Mervie Aquaura Toner
Не содержитбез парабенов, без сульфатов, без спирта
Объем, мл150 мл
Полдля всех
Применениенаносить утром и/или вечером на чистую кожу мягкими круговыми движениями руками или при помощи ватного диска
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияосветляющий, увлажняющий, смягчающий
Интенсивное насыщение эпидермиса влагой, предотвращение появления шелушений, раздражений и сухости, деликатное осветление кожи, придание ей ровного тона и природного сияния, защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды ? таков результат использования увлажняющего тонера для лица от южнокорейского производителя The Saem.


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Тонер для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Toner 150мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 2130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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