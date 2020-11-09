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Тинт для губ The Saem Longwear Ink Tint CR02 Switch On 3гр

Артикул: 227897
  • Тинт для губ The Saem Longwear Ink Tint CR02 Switch On 3гр - фото 1
  • Тинт для губ The Saem Longwear Ink Tint CR02 Switch On 3гр - фото 2
Тинт для губ The Saem Longwear Ink Tint CR02 Switch On 3гр - фото 1
Тинт для губ The Saem Longwear Ink Tint CR02 Switch On 3гр - фото 2
820 руб. 
1 090 руб. 

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Артикул: 227897
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средстватинт для губ
Эффекттонирующий, ухаживающий
Текстурасредняя
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem CR02 Switch On CR02 Switch On
КоллекцияThe Saem Longwear Ink Tint
Страна бренда Южная Корея
Стойкий тинт для губ создает плотное, яркое покрытие, защищает кожу губ от агрессивного воздействия. Способствует увлажнению кожи, сохраняет эластичность и гладкость кожи губ.


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Самовывоз невозможен
Тинт для губ The Saem Longwear Ink Tint CR02 Switch On 3гр - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 820 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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