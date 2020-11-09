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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Очищающие средства The Saem Средство для очищения кожи The Saem Natural Condition Multi Cleanser 110гр

Средство для очищения кожи The Saem Natural Condition Multi Cleanser 110гр

Артикул: 227871
  • Средство для очищения кожи The Saem Natural Condition Multi Cleanser 110гр - фото 1
  • Средство для очищения кожи The Saem Natural Condition Multi Cleanser 110гр - фото 2
  • Средство для очищения кожи The Saem Natural Condition Multi Cleanser 110гр - фото 3
Средство для очищения кожи The Saem Natural Condition Multi Cleanser 110гр - фото 1
Средство для очищения кожи The Saem Natural Condition Multi Cleanser 110гр - фото 2
Средство для очищения кожи The Saem Natural Condition Multi Cleanser 110гр - фото 3
1 280 руб. 
1 710 руб. 

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Артикул: 227871
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыгиалуроновая кислота, экстракт зеленого чая, масло жожоба, масло оливы
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Natural Condition Multi Cleanser
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Объем, мл110 г
Применениенанесите средство на сухую кожу лица, смешайте с макияжем, затем добавьте воды и промассируйте кожу до появления пены. смойте теплой водой.
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствапенка для лица
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
Средство 2 в 1 очищающая пенка+масло. Сокращает время очищения кожи лица от сложной косметики. Не требует дополнительных средств для очищения кожи. Очищает кожу от ороговевших клеток, восстанавливает гладкость и мягкость эпидермиса. Имеет очень богатый состав с такими ингредиентами, как гиалуроновая кислота, экстракт зеленого чая, масла жожоба и оливы


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Средство для очищения кожи The Saem Natural Condition Multi Cleanser 110гр - по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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