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Пудра компактная розовая The Saem Saemmul Perfect Pore Pink Pact 11гр

Артикул: 227802
  • Пудра компактная розовая The Saem Saemmul Perfect Pore Pink Pact 11гр - фото 1
  • Пудра компактная розовая The Saem Saemmul Perfect Pore Pink Pact 11гр - фото 2
Пудра компактная розовая The Saem Saemmul Perfect Pore Pink Pact 11гр - фото 1
Пудра компактная розовая The Saem Saemmul Perfect Pore Pink Pact 11гр - фото 2
770 руб. 
1 030 руб. 

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Артикул: 227802
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствапудра
Тип кожипроблемная
КоллекцияThe Saem Saemmul Perfect Pore Pink
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл11 г
Уход за кожей, которая является одновременно и проблемной, и чувствительной, – задача не из лёгких. Но ещё сложнее подобрать средства для макияжа, которые не ухудшат состояние лица. Компактная пудра Saemmul Perfect Pore Pink Pact корейской марки The Saem содержит каламин. Это лекарственное вещество – смесь оксида цинка и оксида железа. Именно оксид железа придаёт каламину приятный розовый оттенок, который идеально подходит для большинства тонов кожи. Оксид цинка – один из наиболее древних косметических компонентов. Его главная способность – успокаивать раздражённую кожу. Каламин обладает антисептическим эффектом, он подсушивает воспаления и дарит чувство прохлады и свежести. В состав пудры The Saem Saemmul Perfect Pore Pink Pact также входят экстракты растений (берёзовый сок, экстракт липы, жасмина и эдельвейса) увлажняют и смягчают кожу. Тонко перемолотые частицы пудры создают на лице лёгкое и надёжное покрытие, «стирая» с него прыщики и воспаления.


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Пудра компактная розовая The Saem Saemmul Perfect Pore Pink Pact 11гр - стоимость товара 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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