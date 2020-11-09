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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка для умывания The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Deep Cleansing Foam 150гр

Пенка для умывания The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Deep Cleansing Foam 150гр

Артикул: 227627
Пенка для умывания The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Deep Cleansing Foam 150гр
1 230 руб. 
1 290 руб. 

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Артикул: 227627
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
КоллекцияThe Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Deep Cleansing Foam
Применениенебольшое количество вспенить влажными руками и нанести массажными движениями на мокрое лицо. Смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 г
Не содержитбез парабенов, без спирта
Активные компонентыулиточный муцин
Глубокоочищающая улиточная пенка для лица премиум-класса. Благодаря концентрированному комплексу Golden Snail не только освежает и изумительно очищает кожу от косметики и загрязнений, но и защищает клетки от разрушения и преждевременного старения


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Самовывоз невозможен
Пенка для умывания The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Deep Cleansing Foam 150гр - по цене 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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