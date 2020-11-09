Набор уходовый с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Skin Care 2 Set

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Наборы для ухода за лицом
|Тип средства
|набор для ухода за лицом
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|омолаживающий, восстанавливающий, питающий, смягчающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Urban Eco Waratah Skin Care
|Применение
|смочить тонером ватный диск и протереть им кожу сразу после умывания, затем нанести эмульсию
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|180+140+20+20 мл
|Активные компоненты
|ниацинамид, керамиды, аденозин, масло виноградных косточек, экстракт телопеи
|Состав набора
|тонер, лосьон
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв