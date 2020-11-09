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Кисть для контура The Saem Cheek Contour Brush

Артикул: 227371
Кисть для контура The Saem Cheek Contour Brush
650 руб. 
870 руб. 

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Артикул: 227371
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараИнструменты и аксессуары для макияжа
Вид инструментакисть
КоллекцияThe Saem Cheek Contour Brush
Страна бренда Южная Корея
Упаковка и состав наборакисть, блистер
Кисть для контурного оформления лица и расстановки акцентов в макияже. Благодаря мягкому, качественному ворсу, не теряющему формы, распределяет румяна или хайлайтер равномерным тонким слоем. Скошенный угол пушистой кисти с закругленными боками позволяет удобно набрать нужное количество средства и точно выделить необходимые участки лица или скрыть его недостатки, экономя Ваши деньги и время на макияж. Компактная кисть, выполненная в строгом дизайне, гармонично дополнит ряд других полезных косметических аксессуаров.


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Самовывоз невозможен
Кисть для контура The Saem Cheek Contour Brush – стоимость товара 650 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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