Музыкальная игрушка Happy Baby PIANO FISH

Яркая рыбка PIANO FISH – это интересная музыкальная игрушка и одновременно детский прорезыватель для первых зубов. Многофункциональность игрушки позволяет использовать её на разных этапах развития ребенка. Сначала игрушка заинтересует малыша как погремушка в виде весёлой рыбки. На удобном для захвата держателе в форме плавничка рыбки находятся подвижные рельефные колечки, которые создают шумовые эффекты при потряхивании. Колечки служат для развития осязания, самостоятельных движений, моторики обеих рук и движения пальцев. Кроха касается колечек, и они передвигаются с одного края держателя-плавничка на другой. Малыш сосредоточивается, наблюдает, и у него возникает желание повторить действие. В период прорезывания зубов рыбка поспешит на помощь малышу! Мягкие хвостик и плавничок с рельефной поверхностью идеально подойдут для массажа дёсен, устраняя их отёчность и усиливая циркуляцию крови. Игрушка поможет не только «почесать» дёсны, но будет ещё и отвлекающим фактором для малыша. На рыбке малыш заметит или случайно обнаружит разноцветные кнопочки, которые работают в двух режимах. В первом режиме 5 кнопочек выступают в роли клавиш пианино. Во втором режиме каждая кнопочка при нажатии активирует свою весёлую мелодию. Ваш малыш быстро научится выбирать полюбившиеся мелодии и напевать их вслед за рыбкой! Весёлые мелодии порадуют маленького первооткрывателя и подарят ему хорошее настроение. Музыка развивает чувство ритма, музыкальный слух, память и воображение. Яркая музыкальная игрушка-рыбка познакомит ребёнка с цветовой гаммой окружающего мира, вызывая зрительное сосредоточение, удивление, интерес. Радуйтесь и удивляйтесь вместе с малышом, ведь ему необходимо Ваше эмоциональное участие! Обнаруживая разные свойства игрушки вместе с Вами, ребёнок совершает свои первые открытия!