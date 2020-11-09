8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Погремушка Happy Baby MOO-RING

Артикул: 227218
  • Погремушка Happy Baby MOO-RING - фото 1
  • Погремушка Happy Baby MOO-RING - фото 2
  • Погремушка Happy Baby MOO-RING - фото 3
  • Погремушка Happy Baby MOO-RING - фото 4
  • Погремушка Happy Baby MOO-RING - фото 5
Погремушка Happy Baby MOO-RING - фото 1
Погремушка Happy Baby MOO-RING - фото 2
Погремушка Happy Baby MOO-RING - фото 3
Погремушка Happy Baby MOO-RING - фото 4
Погремушка Happy Baby MOO-RING - фото 5
399 руб. 
Купить
Артикул: 227218
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендHappy Baby
Тип товараПогремушка
Звуковые эффектыесть
Комплектацияигрушка, съемные аксессуары, упаковка
Материалпластик
Рекомендуемый возрастот 3 мес.
Световые эффектынет
Погремушка MOO-RING (милая игрушечная мордочка коровы, закрепленная на ручке-держателе) вызовет только положительные эмоции у малыша, ведь веселой коровке так и хочется улыбнуться в ответ. На держателе имеются 8 съемных рельефных колечек. Когда малыш трясет погремушку, колечки ударяются друг о друга и создают шумовой эффект. Удобная форма игрушки позволяет ребенку комфортно удерживать ее в руке. Вскоре малыш научится задействовать обе руки во время игры: одной он будет держать погремушку, а другой - перебирать и передвигать рельефные колечки, ощупывая каждое из них. Каждое колечко имеет уникальную рельефную поверхность: шишечки, пупырышки, рубчики и т.д. Немаловажно и то, что колечки являются съемными - их легко можно помыть. Играя с такой погремушкой, малыш приобретает новые знания и двигательные навыки, а зрительное сосредоточение и удержание взгляда на двигающемся предмете благоприятно отражаются на развитии координации руки и глаза. Желаем Вашему малышу новых открытий и хорошего настроения!


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Погремушка Happy Baby MOO-RING - этот товар вы можете купить по цене 399 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...