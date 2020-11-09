Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + ED 12-100mm f/4 IS PRO )

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Olympus
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Разрешение матрицы, Мпикс
|20,4
|Тип матрицы
|CMOS
|Bluetooth
|нет
|Габариты (ШхВхГ)
|134,1x90,9x68,9 мм
|Светочувствительность
|100-25600 ISO
|Процессор
|TruePic VIII
|Байонет
|Micro 4/3
|Объектив в комплекте
|есть
|Встроенная вспышка
|да
|Интерфейсы
|HDMI, USB, Wi-Fi, аудио
|GPS
|нет
|Состояние товара
|новый
|Тип видоискателя
|электронный
|Тип карт памяти
|SDHC, SDXC
|Wi-Fi
|есть
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Цвет
|черный
|Скорость серийной съемки
|15 кадр./сек
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Вес, кг
|0,574
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