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Главная Смартфоны и телефония Чехлы для телефонов Samsung Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A50 Marvel Case Avengers4 черный (GP-FGA505HIBJW)

Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A50 Marvel Case Avengers4 черный (GP-FGA505HIBJW)

Артикул: 226725
  • Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A50 Marvel Case Avengers4 черный (GP-FGA505HIBJW) - фото 1
  • Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A50 Marvel Case Avengers4 черный (GP-FGA505HIBJW) - фото 2
  • Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A50 Marvel Case Avengers4 черный (GP-FGA505HIBJW) - фото 3
Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A50 Marvel Case Avengers4 черный (GP-FGA505HIBJW) - фото 1
Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A50 Marvel Case Avengers4 черный (GP-FGA505HIBJW) - фото 2
Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A50 Marvel Case Avengers4 черный (GP-FGA505HIBJW) - фото 3
1 530 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 226725
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараНакладка
Для смартфоновSamsung Galaxy A50
Чехлы Samsung Galaxy Friends разработаны для изменения оформления интерфейса мобильного устройства Samsung. При использовании чехла Galaxy Friends пользователю становятся доступны эксклюзивный графический набор из AOD (Always on Display), экрана блокировки и специальной темы оформления. Достаточно разместить мобильное устройство в чехле с поддержкой технологии Galaxy Friends, и начнётся автоматическая загрузка эксклюзивного контента.


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Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A50 Marvel Case Avengers4 черный (GP-FGA505HIBJW) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1530 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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