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Главная Портативная техника Портативная акустика Oklick Портативная акустика Oklick OK-10 черный 3W 1.0 BT/USB 5м

Портативная акустика Oklick OK-10 черный 3W 1.0 BT/USB 5м

Артикул: 226640
  • Портативная акустика Oklick OK-10 черный 3W 1.0 BT/USB 5м - фото 1
  • Портативная акустика Oklick OK-10 черный 3W 1.0 BT/USB 5м - фото 2
  • Портативная акустика Oklick OK-10 черный 3W 1.0 BT/USB 5м - фото 3
  • Портативная акустика Oklick OK-10 черный 3W 1.0 BT/USB 5м - фото 4
Портативная акустика Oklick OK-10 черный 3W 1.0 BT/USB 5м - фото 1
Портативная акустика Oklick OK-10 черный 3W 1.0 BT/USB 5м - фото 2
Портативная акустика Oklick OK-10 черный 3W 1.0 BT/USB 5м - фото 3
Портативная акустика Oklick OK-10 черный 3W 1.0 BT/USB 5м - фото 4
730 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 226640
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOklick
Тип товараПортативная акустика
Мощность, Вт3 Вт
Питаниеот аккумулятора
Диапазон воспроизводимых частот, Гц120Гц-20КГц
Отношение сигнал/шум, дБ60 Дб
ИнтерфейсыBluetooth/USB, Стерео-вход AUX INPUT
Функциипоодржка карт памяти
Особенностивстроенный микрофон
Размеры, мм60х60х149
Вес, кг0,16
Дополнительная информациярегуляторы на верхней панели
Портативная музыкальная колонка, работающая от аккумулятора, позволит вам прослушивать музыку где угодно: на прогулке, пикнике, в путешествии. Совместима с разными устройствами, поддерживающими Bluetooth: ПК, MP3 плеером, ноутбуком.Кнопки настройки устройства обеспечивают удобный доступ к управлению звуком. Подключение к гаджету отличается простотой.


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Самовывоз невозможен
Портативная акустика Oklick OK-10 черный 3W 1.0 BT/USB 5м - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 730 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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