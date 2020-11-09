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Дрель аккумуляторная Metabo BS 18 LTX Impuls Set 602191960

Артикул: 226496
Дрель аккумуляторная Metabo BS 18 LTX Impuls Set 602191960
34 970 руб. 
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+ 878 КэтКоинов
Артикул: 226496
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 5 829 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараДрель аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмда
Макс. крутящий момент110
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1,5
Макс. диаметр патрона13
Макс. диаметр сверления дерева65
Макс. диаметр сверления металла13
Гнездо для крепления битда
Доп. рукояткада
Задний ходда
Импульсный режимда
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкида
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
КомплектацияДрель, быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой, дополнительная рукоятка, крючок для ношения на ремне и отделение для насадок, 3 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 4,0 А*ч), зарядное устройство ASC 55 AIR COOLED, кофр MetaLoc
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг2
Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX Impuls Set 602191960 снабжен мощным 4-полюсным двигателем, который гарантирует высокую производительность. Предусмотрена защита двигателя от перегрева, благодаря чему срок службы инструмента выше. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Специальный кофр MetaLoc обеспечивает удобную и бережную транспортировку без потери комплектующих элементов.


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Теги товара: Двухскоростные.


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Самовывоз невозможен
Дрель аккумуляторная Metabo BS 18 LTX Impuls Set 602191960 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 34970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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