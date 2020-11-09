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Смеситель для ванны Voda Leto LT31

Артикул: 226324
Смеситель для ванны Voda Leto LT31
3 550 руб. 

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2 910 руб. 

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Артикул: 226324
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVoda
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Встраиваемыйнет
Переключатель на фильтрнет
Монтажнастенный
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива317 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Россия
Тип управлениядвухзахватный
Ширина, см22.6
Высота, см12.6
Смеситель универсальный для ванны и душа с аксесс., излив 320 мм плоский, кран-буксы керамика 180°. Комплект креплений эксцентрики и декоративные отражатели. Переключатель ванна/душ (дивертор) керамический.


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Смеситель для ванны Voda Leto LT31 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3550 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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