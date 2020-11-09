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Смеситель для душа Voda Lotos LO 80

Артикул: 226312
Смеситель для душа Voda Lotos LO 80
1 950 руб. 

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Артикул: 226312
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Lotos
filter_noneТовар входит в коллекцию Lotos
БрендVoda
Тип товараСмесители для душа
Аэратор в комплектенет
Встраиваемыйнет
Форма изливатрадиционная
Термостатнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управлениядвухзахватный
Длина, см12.2
Ширина, см18.7
Высота, см6
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка Способ монтажа - настенный


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Смеситель для душа Voda Lotos LO 80 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1950 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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