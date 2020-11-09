Кабель ТTEC 8pin alum mini 0.3m gold

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|ТTEC
|Тип товара
|Кабель
|Длина, см
|30
|Длина провода
|0.3 м
|Разъем подключения
|USB, 8-pin
|Совместимость
|Apple
|Цвет
|золото
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