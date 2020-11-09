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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры The Saem Тонер с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Toner 180мл

Тонер с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Toner 180мл

Артикул: 225308
Тонер с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Toner 180мл
1 690 руб. 
2 260 руб. 

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Артикул: 225308
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентывытяжка из семян Харакеке, мёд из цветков Манука
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Root Toner
Объем, мл180 мл
Полдля всех
Применениетонером нужно наполнить ватный диск и протирать им лицо, при необходимости заменяя ватную основу, если предыдущая чересчур сильно загрязнится.
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияувлажняющий, стимулирующий, успокаивающий
Тонер из серии органической косметики бренда The Saem с экстрактом Харакеке Urban Eco Harakeke Toner отлично работает в комплексе с другими средствами серии и является полноценным уходовым очищающим средством. Тонер, как и другие средства серии, содержит три основных компонента: вытяжка из семян Харакеке (новозеландского льна) — маслянистый экстракт, содержащий ферментативный комплекс, по составу схожий на экстракт алоэ. Он увлажняет, стимулирует рост клеток и повышает упругость кожи, экстракт календулы — успокаивает раздражения, очищает поверхность кожи и осветляет пигментацию, мёд из цветков Манука — источник витаминов и минералов, антисептический ингредиент, защищающий кожу от инфекций.


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Тонер с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Toner 180мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 1690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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