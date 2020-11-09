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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры The Saem Тонер освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Toner 180мл

Тонер освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Toner 180мл

Артикул: 225297
Тонер освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Toner 180мл
905 руб. 
1 980 руб. 
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Артикул: 225297
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт новозеландского льна
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Fresh Toner
Не содержитбез спирта, без парабенов
Объем, мл180 мл
Полдля всех
Применениенанести на очищенную кожу, дать впитаться
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияпитающий, увлажняющий, очищающий, отбеливающий
Освежающий тонер для лица создан на основе новозеландского льна Harakeke, который заменяет очищенную воду и применяется для интенсивного увлажнения, смягчения, успокоения кожи и улучшения ее структуры. Воздействует на глубокие слои кожного покрова, поддерживает оптимальный баланс влажности клеток, в результате чего замедляется процесс появления морщин, и кожа выглядит более молодой и здоровой. Не оставляет следов липкости и обладает естественным свежим ароматом, обеспечивая чувство комфорта на весь день


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Тонер освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Toner 180мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 905 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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