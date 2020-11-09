8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Deoproce Тонер для лица с экстрактом ростков баобаба Musevera Sprout Energy Toner 130мл

Тонер для лица с экстрактом ростков баобаба Musevera Sprout Energy Toner 130мл

Артикул: 225277
  • Тонер для лица с экстрактом ростков баобаба Musevera Sprout Energy Toner 130мл - фото 1
  • Тонер для лица с экстрактом ростков баобаба Musevera Sprout Energy Toner 130мл - фото 2
Тонер для лица с экстрактом ростков баобаба Musevera Sprout Energy Toner 130мл - фото 1
Тонер для лица с экстрактом ростков баобаба Musevera Sprout Energy Toner 130мл - фото 2
1 150 руб. 
1 540 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

1 040 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 225277
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт ростков баобаба
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Musevera Sprout Energy Toner
Не содержитбез спирта, без парабенов
Объем, мл130 мл
Полдля женщин
Применениепосле умывания, нанесите на хлопковый диск необходимое количество тонера и очистите кожу
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияувлажняющий, осветляющий, разглаживающий
Тонер сохраняет кожу нежной и упругой. Обладает богатым увлажняющим и осветляющим эффектом, делает кожу здоровой, разглаживает морщины. Содержит экстракт ростков баобаба, соевых бобов, гиалуроновую кислоту и т.д. (семена растений во время прорастания, содержат самую высокую питательную ценность). Пройден тест на раздражение кожи. Без липкого эффекта.


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Тонеры для лица Корея, Мятные тоники для лица, Антивозрастные тоники для лица, Аравия тоники для лица, Тоники для лица Кристина, Гиалуроновые тоники для лица, Тоники для жирной кожи лица.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Тонер для лица с экстрактом ростков баобаба Musevera Sprout Energy Toner 130мл - стоимость товара 1150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...