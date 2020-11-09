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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Deoproce Тонер для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Toner 240мл

Тонер для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Toner 240мл

Артикул: 225266
  • Тонер для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Toner 240мл - фото 1
  • Тонер для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Toner 240мл - фото 2
Тонер для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Toner 240мл - фото 1
Тонер для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Toner 240мл - фото 2
670 руб. 
890 руб. 

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Артикул: 225266
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыволюфилин
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Repair Solution Toner
Не содержитбез спирта, без парабенов
Объем, мл240 мл
Полдля женщин
Применениенаносить тонер следует сразу после завершения процедуры умывания. Промакните кожу полотенцем, нанесите немного средства на кончики пальцев и распределите его равномерным тонким слоем по всей поверхности кожи. Также можно наносить его при помощи ватного диска. На коже должно остаться немного тонера, он быстро впитывается
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияантивозрастной, лифтинговый, восстанавливающий, отбеливающий
Упругая и ровная кожа – желание сохранить свое лицо в таком состоянии есть у каждой девушки и женщины, которая приближается к возрасту, когда на коже появляются первые морщинки. А если они уже появились, то вряд ли какая-либо из представительниц прекрасного пола откажется уменьшить их количество и выраженность. Сохранить молодость и упругость кожи можно при регулярном глубоком увлажнении, питании эпидермиса. Ведь старение кожи происходит не на верхнем слое кожи, а начиная с самых ее глубоких слоев. Поддерживать тонус кожи, разгладить мелкие морщинки можно при помощи тонера от компании Deoproce, который входит в серию антивозрастных косметических средств Repair Solution.


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Тонер для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Toner 240мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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