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Сыворотка с витамином С Musevera The Mimo Serum 45мл

Артикул: 225163
  • Сыворотка с витамином С Musevera The Mimo Serum 45мл - фото 1
  • Сыворотка с витамином С Musevera The Mimo Serum 45мл - фото 2
Сыворотка с витамином С Musevera The Mimo Serum 45мл - фото 1
Сыворотка с витамином С Musevera The Mimo Serum 45мл - фото 2
1 080 руб. 
1 170 руб. 

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Артикул: 225163
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, успокаивающий, осветляющий, очищающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Musevera The Mimo Serum
Применениенанести несколько капель сыворотки после очищения и тонизирования лица, сделать легкий массаж
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт молочного белка, экстракт гибискуса, экстракт дамасской розы
Средство для сохранения молодости и цвета лица подходит для всех типов кожи.Сыворотка для лица с витамином С состоит из комплекса Whitone с осветляющим эффектом. Способствует очищению, сужению и осветлению пор, увлажнению и разглаживанию морщин.


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Сыворотка с витамином С Musevera The Mimo Serum 45мл - по цене 1080 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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