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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица Secret Skin Сыворотка для лица антивозрастная Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Ampoule 30мл

Сыворотка для лица антивозрастная Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Ampoule 30мл

Артикул: 225141
Сыворотка для лица антивозрастная Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Ampoule 30мл
1 130 руб. 
1 500 руб. 

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Артикул: 225141
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип коживозрастная
Эффект от использованияомолаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Syn-Ake Wrinkleless Ampoule
Применениепосле умывания и использования тонера распределите средство по всему лицу. Далее продолжайте свой ежедневный уход.
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыпептид Syn-Ake, сок алоэ вера, экстракт ромашки, экстракт камелии, экстракт центеллы азиатской, листья розмарина, родиола розовая, корень солодки, корень шлемника байкальского, арбутин, ниацинамид, аденозин, гиалуроновая кислота
Антивозрастная ампульная сыворотка для лица Secret Skin Syn-ake Wrinkleless Ampoule. Продукт разработан специально для тусклой, увядающей, лишенной упругости и эластичности кожи. Средство помогает наполнить кожу энергией, разгладить морщинки и сделать кожу более молодой за счет синтетического пептида Syn-Ake, схожего по своему действию с ядом храмовой гадюки.


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Самовывоз невозможен
Сыворотка для лица антивозрастная Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Ampoule 30мл - по цене 1130 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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