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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела The Saem Спрей для тела отшелушивающий The Saem Care Plus Body Peeling Spray 300мл

Спрей для тела отшелушивающий The Saem Care Plus Body Peeling Spray 300мл

Артикул: 225092
Спрей для тела отшелушивающий The Saem Care Plus Body Peeling Spray 300мл
780 руб. 
1 040 руб. 

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Артикул: 225092
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средстваспрей для тела
Полдля всех
Эффект от использованияувлажняющий, освежающий, восстанавливающий
КоллекцияThe Saem Care Plus Body Peeling Spray
Применениевстряхните контейнер и слегка распылите по всей поверхности тела, кроме лица. Мягко массируйте кожу до появления катышек, затем смойте теплой водой. Средство используется на сухую кожу, перед водными процедурами!
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл300 мл
Средство способствует сохранению влаги в коже, придает ей свежесть, восстанавливает жизненный тонус. Мягко отшелушивает старые, мертвые клетки, придавая коже гладкость и восстанавливают свежий тон. Легкое использование (тип спрея) удобен для применения в душе и экономичен. Содержит древесный уголь, а также экстракты лаванды и розмарина, которые поддерживают увлажненность кожи и препятствуют возникновению шелушения.


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Самовывоз невозможен
Спрей для тела отшелушивающий The Saem Care Plus Body Peeling Spray 300мл - по цене 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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