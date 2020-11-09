8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Солнцезащитные средства Deoproce Крем солнцезащитный для лица и тела Premium Deoproce UV Sunblock Cream SPF42 100g

Крем солнцезащитный для лица и тела Premium Deoproce UV Sunblock Cream SPF42 100g

Артикул: 224938
  • Крем солнцезащитный для лица и тела Premium Deoproce UV Sunblock Cream SPF42 100g - фото 1
  • Крем солнцезащитный для лица и тела Premium Deoproce UV Sunblock Cream SPF42 100g - фото 2
Крем солнцезащитный для лица и тела Premium Deoproce UV Sunblock Cream SPF42 100g - фото 1
Крем солнцезащитный для лица и тела Premium Deoproce UV Sunblock Cream SPF42 100g - фото 2
530 руб. 
700 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

480 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 224938
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараСредства защиты от солнца
SPF40+
Активные компонентырастительные экстракты
Зона применениялицо, тело
КоллекцияDeoproce Premium UV Sunblock Cream
Объем100 г
Полдля всех
Применениенанести крем на лицо и открытые участки кожи, равномерно распределяя до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствасолнцезащитные средства
Солнцезащитный крем для кожи лица и тела с эффективным комплексом фильтров для долговременной и гарантированной защиты от УФ-лучей. Кожа не только защищена от солнца, но и от преждевременного старения. Регулярное применение крема позволит избежать солнечных ожогов, а также возникновения ненужной пигментации кожи. Тщательно подобранные компоненты крема отражают ультрафиолет, действуя как миллионы микроскопических зеркал.Растительные экстракты в составе крема оказывают увлажняющее и питательное действие.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Крем солнцезащитный для лица и тела Premium Deoproce UV Sunblock Cream SPF42 100g - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 530 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...