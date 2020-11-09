Пенка для умывания с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Cleansing Foam 170гр

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|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Тип средства
|пенка для лица
|Тип кожи
|все типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Эффект от использования
|питающий, очищающий, увлажняющий, смягчающий
|Коллекция
|Deoproce Horse Oil Hyalurone Cleansing
|Применение
|выдавить необходимое количество, вспенить с теплой водой, вымыть лицо массирующими движениями и смыть теплой водой.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|170 г
|Не содержит
|без сульфатов, без спирта
|Активные компоненты
|гиалуроновая кислота, лошадиный жир
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