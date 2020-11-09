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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания Deoproce Пенка для умывания с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Cleansing Foam 170гр

Пенка для умывания с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Cleansing Foam 170гр

Артикул: 224920
  • Пенка для умывания с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Cleansing Foam 170гр - фото 1
  • Пенка для умывания с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Cleansing Foam 170гр - фото 2
Пенка для умывания с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Cleansing Foam 170гр - фото 1
Пенка для умывания с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Cleansing Foam 170гр - фото 2
500 руб. 
670 руб. 

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Артикул: 224920
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияпитающий, очищающий, увлажняющий, смягчающий
КоллекцияDeoproce Horse Oil Hyalurone Cleansing
Применениевыдавить необходимое количество, вспенить с теплой водой, вымыть лицо массирующими движениями и смыть теплой водой.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл170 г
Не содержитбез сульфатов, без спирта
Активные компонентыгиалуроновая кислота, лошадиный жир
Пенка хорошо очищающая поры и кожу от загрязнений, которая также питает и увлажняет благодаря содержанию лошадиного жира и гиалурона. Лошадиный жир также способствует разглаживанию морщин и замедлению процесса старения. Гиалурон в свою очередь питает кожу тщательно увлажняя её.


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Пенка для умывания с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Cleansing Foam 170гр - стоимость товара 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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