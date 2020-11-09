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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания Deoproce Пенка для умывания золото и восты Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Gold 170гр

Пенка для умывания золото и восты Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Gold 170гр

Артикул: 224909
  • Пенка для умывания золото и восты Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Gold 170гр - фото 1
  • Пенка для умывания золото и восты Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Gold 170гр - фото 2
  • Пенка для умывания золото и восты Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Gold 170гр - фото 3
Пенка для умывания золото и восты Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Gold 170гр - фото 1
Пенка для умывания золото и восты Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Gold 170гр - фото 2
Пенка для умывания золото и восты Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Gold 170гр - фото 3
590 руб. 
790 руб. 

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Артикул: 224909
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
КоллекцияDeoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam
Применениевыдавить необходимое количество, вспенить с теплой водой, вымыть лицо массирующими движениями и смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл170 г
Не содержитбез сульфатов, без спирта
Активные компонентызолото, корень женьшеня, крупноцветковый корень, шелкопряд, корень солодки, экстракт коры дерева
Нежная очищающая и подтягивающая пенка для умывания золото и восточные травы, легко наносится и смывается, очищает кожу от остатков макияжа, внешних воздействий окружающей среды (пыли, загрязнений), контролирует водно- жировой баланс, увлажняя кожу. После умывания ощущение легкости и увлажненности. В состав входит: золото, корень женьшеня, крупноцветковый корень, шелкопряд, корень солодки, экстракт коры дерева Альбы. Подходит для любого типа кожи, особенно для жирной.


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Пенка для умывания золото и восты Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Gold 170гр – стоимость товара 590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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