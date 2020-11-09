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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка для умывания The Saem Cell Renew Bio Micro Peel Cleansing Foam 170мл

Пенка для умывания The Saem Cell Renew Bio Micro Peel Cleansing Foam 170мл

Артикул: 224899
Пенка для умывания The Saem Cell Renew Bio Micro Peel Cleansing Foam 170мл
1 560 руб. 
2 080 руб. 

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Артикул: 224899
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий
КоллекцияThe Saem Cell Renew Bio Micro Peel Cleansing Foam
Применениенебольшое количество вспеньте с малым количеством воды. Нанесите полученную пену на влажную кожу лица массажными движениями. После умойтесь теплой водой.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл170 мл
Не содержитбез сульфатов, без парабенов, без спирта
Активные компонентыэкстракт гибискуса
Продукт создает нежную пенку с микропузырьками, тщательно очищает кожу от ороговевших частиц кожи, способствует равномерному, здоровому тону кожи. Отшелушивает верхний слой эпидермиса и позволяет коже быстрее обновляться.


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Самовывоз невозможен
Пенка для умывания The Saem Cell Renew Bio Micro Peel Cleansing Foam 170мл – стоимость товара 1560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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