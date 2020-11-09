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Палетка для макияжа Love Me Multi Palette 1,5гр*9/5,5гр*2

Артикул: 224856
Палетка для макияжа Love Me Multi Palette 1,5гр*9/5,5гр*2
2 190 руб. 
2 930 руб. 

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Артикул: 224856
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средстванабор для макияжа
Тип коживсе типы
КоллекцияThe Saem Love Me
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл9x1.5+2x5.5г
Палетка из 11 оттенков для создания прекрасного макияжа. Палетка содержит тени для век и румяна. Спокойные, гармоничные, ежедневные оттенки. 9 видов теней для век и 2 тона румян. Мягкая и шелковистая текстура, легкое покрытие, стойкая формула.


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Самовывоз невозможен
Палетка для макияжа Love Me Multi Palette 1,5гр*9/5,5гр*2 - стоимость товара 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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