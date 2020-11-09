Набор для карбокситерапии (шприц + маска на лицо и шею) Ayoume Carboxy Esthetic Mask 20мл/5гр

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|Бренд
|AYOUME
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|набор для карбокситерапии
|Тип кожи
|зрелая, сухая
|Эффект от использования
|омолаживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Ayoume Carboxy Esthetic Mask
|Применение
|на очищенную от макияжа и загрязнений кожу толстым слоем нанести гель из шприца, сверху наложить маску и плотно прижать ее к коже лица и шеи. Через 15–20 минут маску снять, остатки средств тщательно смыть теплой водой. Затем протереть лицо лосьоном и нанести крем по типу кожи
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|20 мл
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