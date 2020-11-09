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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Secret Skin Маска-пленка для кожи лица Secret Skin Black Head Cleaning Peel-Off Pack 100мл

Маска-пленка для кожи лица Secret Skin Black Head Cleaning Peel-Off Pack 100мл

Артикул: 224723
Маска-пленка для кожи лица Secret Skin Black Head Cleaning Peel-Off Pack 100мл
700 руб. 
940 руб. 

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Артикул: 224723
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствакрем-маска для лица
Тип коживсе типы, чувствительная
Эффект от использованияочищающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Black Head Cleaning Peel-Off Pack
Применениенанести средство на очищенную, распаренную кожу лица, нанести маску и оставить на 15 минут до полного высыхания, после снять ее одним аккуратным движением. Применять 1-2 раза в неделю
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентыдревесный уголь, экстракт чёрных соевых бобов, экстракт чёрного риса, экстракт ягод черники, экстракт чёрной смородины
Маска для глубокого очищения кожи, подходит для любого типа. Гель, нанесенный на кожу, подсыхает и превращается в пленку, вместе с которой затем удаляются все загрязнения. Маска очищает кожу от пыли, излишков себума, омертвевших клеток, помогает справиться с сальными пробками, эффективна в борьбе с черными точками.


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Маска-пленка для кожи лица Secret Skin Black Head Cleaning Peel-Off Pack 100мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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