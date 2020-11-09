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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная укрепляющая (банка) Anskin Dual Firming Modeling Mask, container 240гр

Маска альгинатная укрепляющая (банка) Anskin Dual Firming Modeling Mask, container 240гр

Артикул: 224617
Маска альгинатная укрепляющая (банка) Anskin Dual Firming Modeling Mask, container 240гр
860 руб. 
1 140 руб. 

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Артикул: 224617
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип коживсе типы
Эффект от использованияпитающий, увлажняющий, омолаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Dual Firming Modeling Mask
Применениепроведите очищающие процедуры. Нанесите на лицо эмульсию или сыворотку, чтобы альгинат помог средству глубже проникнуть в клетки. С помощью мерной чашки смешайте 50 мл порошка и 35 мл воды быстрыми движениями до однородной массы. Быстро нанесите полученный состав на лицо. Через 5 минут маска застынет. Спустя полчаса удалите маску, снимая её снизу вверх, и протрите лицо тоником. Нанесите на кожу свои обычные уходовые средства
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл240 г
Не содержитбез парабенов
Активные компонентыбурые морские водоросли, коллаген, гиалуроновая кислота
Укрепляющая маска, которая обеспечит коже бережный и комплексный уход, препятствует раннему старению, укрепляет овал лица, придает ему четкость, способствует обновлению клеток и поддерживает упругость. Средство выравнивает текстуру и тон кожи, нормализует кровоснабжение, восстанавливает поврежденные участки, придает мягкость.


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Самовывоз невозможен
Маска альгинатная укрепляющая (банка) Anskin Dual Firming Modeling Mask, container 240гр - купить по цене 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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