Маска альгинатная увлажняющая (банка) Anskin Spirulina Modeling Mask, container 240гр

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|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|питающий, увлажняющий, отбеливающий, противовоспалительный
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Spirulina Modeling Mask
|Применение
|используйте мерную чашку. Залейте в миску порошок и воду в соотношении 1:0,8 (на 100 гр порошка 80 мл воды), смешайте быстрыми движениями до однородной массы, при помощи шпателя. Нанесите на брови немного жирного крема, область глаз укройте ватными дисками, увлажненными тоником. Направляющими движениями снизу вверх при помощи шпателя нанесите приготовленную маску слоем 3-5 мм на предварительно очищенную кожу всего лица, оставляя открытыми только ноздри. Оставьте маску на 20-25 минут до застывани
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|240 г
|Не содержит
|без парабенов
|Активные компоненты
|гиалуроновая кислота, коллаген
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