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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная (маска+активатор+лопатка) Anskin Cup Modeling Mask Pack Shongga (Green) 33гр

Маска альгинатная (маска+активатор+лопатка) Anskin Cup Modeling Mask Pack Shongga (Green) 33гр

Артикул: 224557
Маска альгинатная (маска+активатор+лопатка) Anskin Cup Modeling Mask Pack Shongga (Green) 33гр
280 руб. 
380 руб. 

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Артикул: 224557
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип кожижирная, комбинированная, сухая, чувствительная
Эффект от использованияпитающий, омолаживающий, лифтинговый, увлажняющий, отбеливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Cup Modeling Mask Pack Shongga
Применениепосле умывания подготовьте кожу тонером. Смешайте порошок с прилагающимся активатором и тщательно перемешайте лопаткой до однородной массы. Накладывайте маску, равномерно распределяя в порядке: щёки-подбородок-нос-лоб. Через 15-25 мин снимите маску и завершите процедуру нанесением тонера
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл33 г
Активные компонентыколлаген, гиалуроновая кислота
Альгинатная маска с комплексом трав, которые возвращают коже ее природное сияние, успокаивая и помогая справляться с повседневном стрессом. Имеет легкий осветляющий эффект за счет альбутина (осветляет пигментацию и темные круги под глазами).


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Самовывоз невозможен
Маска альгинатная (маска+активатор+лопатка) Anskin Cup Modeling Mask Pack Shongga (Green) 33гр - стоимость товара 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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